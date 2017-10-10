Премьер Турции рассказал о создании постов для контроля перемирия в Идлибе

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. ВС Турции с 8 октября проводят в сирийском Идлибе разведку для создания там наблюдательных пунктов по контролю за соблюдением перемирия, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Накануне о начале операции в сирийском Идлибе в рамках создания в нем зоны деэскалации сообщил генштаб Турции.

"Мы с РФ и Ираном провели несколько важных инициатив. Мы провели переброску войск, все подготовительные мероприятия, и с 8 октября наши военные начали разведывательные мероприятия в Идлибе для создания там наблюдательных пунктов. Цели — отделить террористов от мирных жителей, чтобы предотвратить потоки оттуда беженцев. Мы действуем осторожно, после тщательной подготовки, в рамках достигнутых в Астане договоренностей, сохраняя территориальную целостность Сирии", — заявил Йылдырым, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.