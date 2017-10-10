Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии в течение суток

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Согласно сообщению, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2248.
Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
*Террористическая организация, запрещена в России
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