Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии в течение суток

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Хомс – семь, Деръа – одно. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Деръа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Уточняется, что по линии ООН проведены два гуманитарных конвоя. В населенные пункты Хаджми и Эт-Тайба доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 119 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана пяти жителям. Всего медицинская помощь оказывалась более чем 59 тысячам человек.

Согласно сообщению, в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2248.

Добавляется, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

*Террористическая организация, запрещена в России

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