Сирийская армия продолжает разминирование деревень в Алеппо

АЛЕППО (СИРИЯ), 10 окт — РИА Новости. Сирийская армия продолжает разминирование деревень в провинции Алеппо.
Артиллерийская батарея боевиков находилась менее чем в десяти километрах от аэродрома в окрестностях Алеппо. Артобстрелам подвергались не только позиции правительственных войск в районе аэродрома, но и мирные жители в близлежащих деревнях, отметил в свою очередь сапер Ахмед Амир.
Сирийские военные проводят разминирование при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра. Ни одна другая страна или международная организация так и не выделила силы для гуманитарного разминирования в освобожденных районах Сирии.
Как сообщалось ранее, российские инструкторы в учебных центрах в городах Хомс и Алеппо подготовили 586 сирийских саперов. Еще более 100 сирийских военнослужащих проходят обучение.
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