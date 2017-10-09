Делегация курдских отрядов самообороны обсудила в Москве ситуацию в Сирии

Боец курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото

Боец курдского отряда YPG в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото

ДАМАСК, 9 окт — РИА Новости. Делегация курдских отрядов самообороны (YPG) посетила Москву с визитом на прошлой неделе и обсудила борьбу с терроризмом в Сирии и политическое урегулирование, сообщил РИА Новости представитель курдской оппозиционной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду.

"Делегация руководства курдских отрядов самообороны (YPG) по приглашению российских чиновников посетила Москву на прошлой неделе в рамках усилий РФ по решению сирийского кризиса", — заявил Хеду.

"Центральной темой переговоров стала борьба с терроризмом, идущая очень успешно. Подчеркнули, что необходимо работать над продвижением политического процесса, чтобы он шел параллельно в том же темпе и дополнял военную операцию", — заявил политик.

Сирийские курды провозгласили в марте 2016 года создание Федерации Северной Сирии (Рожавы) из трех кантонов под контролем их вооруженных отрядов. Дамаск не признал создание курдского региона.

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