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Война в Сирии
Война в Сирии

История русского языка в осажденном Дейр-эз-Зоре

11:2209.10.2017
(обновлено: 11:30 09.10.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкУченица 7-го класса женской школы имени Сухеля Абу Ашшамлята в Латакии на уроке по русскому языку. Архивное фотоУченица 7-го класса женской школы имени Сухеля Абу Ашшамлята в Латакии на уроке по русскому языку. Архивное фото
© РИА Новости
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ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 9 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийский город Дейр-Эз-Зор пережил трехлетнюю осаду боевиков запрещенной в ряде стран, в том числе и России, террористической операции "Исламское государство"*. Кольцо окружения было прервано только в начале сентября этого года.

И все это время в осажденном городе звучала русская речь, которая стала надеждой для жителей на послевоенное будущее.

Где родился, там и пригодился

"Россия для нас — друг и надежда. Мои ученики ходили и ходят на уроки языка даже под минометным обстрелом. Но нам нужна помощь", — положив руки на колени, тихо говорит преподавательница, сидящая на диване в кабинете директора одной из школ Дейр-эз-Зора.

Женщина с детьми в жилом доме в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Годы жизни по соседству с ИГ*: история семьи из Дейр-эз-Зора
Несколько дней назад во время случайной беседы на рынке молодая супружеская пара рассказала корреспонденту РИА Новости, что в городе все годы осады живет женщина, которая преподает в школах русский язык всем желающим. Численность учеников была и есть весьма значительная.

Уже более пяти лет русский язык в сирийских школах является частью образовательной программы, однако пока по многочисленным уважительным причинам уроки проводятся нерегулярно — не хватает квалифицированных преподавательских кадров, учебников, однако есть желание и стремление.

Девушка по имени Дима Абдаллах в девяностые годы получила диплом инженера-строителя в одном из российских вузов. Еще в 2011 году она даже не думала, что станет учителем в обычной школе в родном городе Дейр-эз-Зор.

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© RT
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Диму найти не сложно — все в городе, кто хоть как-то имеет дело со школой, знают, где работает единственный преподаватель русского языка.

"У меня уроки не только в школе для девочек, где мы сейчас находимся. У меня есть и мальчики в другой школе, где занятия по другим дням", — рассказывает девушка, перебирая пальцами страницы потрепанного учебника за седьмой класс.

В Дейр-эз-Зоре обучение не прекращалось даже в самые трудные времена, и три с половиной года в окружении ИГ* не были исключением. Дети ходили на занятия, прятались от минометных обстрелов террористов вместе с преподавателями, а ребята постарше стремились к высшему образованию в стенах государственного университета Евфрата в городе.

"Я не стала бежать из города, и двое моих девочек тут остались. Я здесь родилась и решила, что смогу сделать что-то полезное. Русский язык важен, и я делаю, что могу", — объясняет Дима.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкСледы от пуль на стене жилого дома в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Следы от пуль на стене жилого дома в Дейр-эз-Зоре

Мать очаровательных девочек, которые с удовольствием пытаются отвечать по-русски на вопросы гостя, почти четыре года в городе без мужа. Глава семейства по специфике своей работы вынужден находиться в другой провинции. Дети с гордостью отзываются об отце, он всегда находит время по телефону поговорить со всеми своими родными и переводит все возможные средства для обеспечения семьи.

Зарплата самой учительницы невелика — не более 80 долларов за 3-4 месяца, такова ставка неквалифицированного преподавателя. Но об этом девушка говорит с улыбкой, в ее работе явно не в этом суть.

Бои за Дейр-эз-Зор
© РИА Новости, Инфографика
Бои за Дейр-эз-Зор

Учиться в России 

"Эта женщина, правда, золото. Мы над ней шутим, говорим: раз так защищает русских, значит, имеет прямой контакт с вами. Вот и просим, шутя, чтобы за нас словечко замолвила", — улыбаясь и смеясь, вклинивается в беседу преподаватель в возрасте.

Она, забыв познакомиться, уже успевает озаботиться угощением и чаем для гостя, подсаживается ближе и начинает говорить миллионы слов на непонятном наречии, то раздувая щеки, то звонко хлопая себя по груди.

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"В общем, такая нелегка доля", — в конце, возвращаясь к понятному арабскому языку, резюмирует старший преподаватель. И начинает настаивать на проведении экскурсии по школе.

Во всей школе, помимо гостей, из мужчин — только директор и завуч, у ворот — несколько военнослужащих для охраны. В школьном дворе — следы от разрыва мины, попорчена осколками и штукатурка в коридоре здания.

На площадке строятся дети по классам, равнение по плечу — и от младших до старших по очереди в свои кабинеты, согласно расписанию. Осталось всего два урока — и можно бежать домой, пока на улице еще не сильно похолодало.

"У нас сейчас русский. Я уже чуть-чуть разговариваю — первый год как изучаю и сама попросилась вместо французского. Хочу после школы, как преподаватель Дима, поехать в Россию учиться: она рассказывала, что там очень красиво и спокойно", — говорит девочка по имени Шурук ("рассвет" — араб.) и бодрым шагом идет с подружками к классу.

Парты далеко не новые, на потолке гремит вентилятор, напоминая шум транспортного вертолета, который знают в городе все от мала до велика.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Во время осады города единственной связью с миром были вертолеты, прилетавшие на окраину с дефицитным продовольствием, а на обратном пути эвакуировали тяжелораненых.

Одну из ровесниц Шурук, которая получила тяжелые ранения во время ракетного обстрела два дня назад, такой вертолет увез в Дамаск. Девочка, играя возле дома, в один момент лишилась глаза и получила серьезные повреждения обеих ног. Она, как и ее сверстницы, так же мечтала увидеть с родителями столицу своей родины и побывать на море.

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"Раз вы с нами на уроке, тогда попрошу побыть преподавателем и рассказать детям, откуда в русском языке появилось слово "спасибо",- мило улыбаясь, протягивает маркер Дима. Девочки, перешептываясь, встают со своих парт и подходят поближе к гостю.

В Сирии, особенно во время войны, часто можно услышать выражение "Аллах Ехмик" — "спаси Бог" или "Боже тебя храни" в переводе на русский язык.

"Как интересно. У нас и языки похожи. Вы так же желаете друзьям и близким помощи Аллаха, как и мы. И это каждый раз, когда благодарите", — делает вывод уже знакомая Шурук, записывая новое заключение в своей тетради, пытаясь правильно написать слово на изучаемом языке.

"Спасибо", — начинают выговаривать и одноклассницы, обращаясь друг к другу и звонко смеясь. Тишина в классе быстро возвращается после строгой короткой реплики преподавателя в сопровождении глухого хлопка ладонью по пыльной парте.

"Как видите, желания и стремления в изобилии. Не хватает словарей и учебной литературы. Министерство образования присылает учебники для детей, делают, что могут", — провожая гостя в коридор, продолжает рассказывать Дима о насущных проблемах.

Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Из столицы несколько лет назад, как только стало известно о возможности проводить занятия русского языка в Дейр-эз-Зоре, прислали учебники для начинающих. С каждым учебным циклом количество желающих изучать язык возрастает, имеющуюся литературу размножают на копировальных машинах.

Русское слово в сирийской глубинке стало не простым предметом в школе, а больше надеждой на другое будущее, связанное со страной, которая не бросила Сирию в самое тяжело время и помогает по сей день, доказывая простую истину — русские своих на войне не бросают. Но это уже тема следующего урока, который юным жителям Дейр-эз-Зора лишь предстоит выучить и передать будущим поколениям.

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