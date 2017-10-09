Россия зафиксировала в Сирии восемь нарушений за сутки, Турция - одно

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Хомс – 3, Дамаск – 1, Деръа – 1.Турецкой частью представительства зафиксировано 1 нарушение в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел одну гуманитарную акцию в военном госпитале "Мугамба" города Алеппо, оказана помощь 71 военнослужащему ВС САР.

Подчеркивается, что "всего проведено гуманитарных акций – 1640, общий вес доставленного гуманитарного груза — 2221,3 тонн". Отмечается, что медицинская помощь в течение суток оказана 126 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 59055 жителям.

"В течение суток подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с населенными пунктами Кирбит-Альджаме, Мазри-аль-Ашх, Аль-Амара провинции Хама и Эль-Ганто провинции Хомс", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2248. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

* Террористическая организация, запрещена в России

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