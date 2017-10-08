Лидер "Хезболлах" заявил, что США препятствуют полному уничтожению ИГ*

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты не хотят, чтобы ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) была уничтожена, и помогают боевикам через свои базы в Сирии, заявил лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насралла.

"Только США не дают полностью уничтожить ИГ*", — приводит его слова телеканал Press TV. Лидер "Хезболлах" добавил, что США помогают боевикам ИГ с помощью своих баз — в сирийской Ракке и на границе с Иорданией.

"Военно-воздушные силы США не позволяют сирийской армии и группам сопротивления продвигаться на пути к позициям, занятым ИГ*", — отметил Насралла.

Лидер движения заявил о необходимости продолжать борьбу против боевиков ИГ*, "несмотря на усилия США".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>