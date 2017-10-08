"Оплот террористов": сирийская армия окружила боевиков в Меядине

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Операция по окружению боевиков террористической группировки "Исламское государство"* проходит в городе Меядин, расположенном в 45 километрах от Дейр-эз-Зора.

"Штурмовые отряды (сирийской) армии ведут зачистку на западных окраинах Меядина", — сообщил РИА Новости бригадный генерал армии.

Важный стратегический пункт

Боевики ИГ* захватили Меядин в июле 2013 года. Город является одним из самых крупных оплотов террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики получают оружие, боеприпасы и живую силу из Ирака через пограничный город Абукемаль.

Террористы, концентрируя здесь силы, направляют их в сторону города Дейр-эз-Зор и трассы, ведущей в Пальмиру, чтобы заблокировать пути снабжения административного центра провинции.

Прорыв сирийской армии

В пятницу сирийской армии удалось войти в город и взять под свой контроль рынок на западе Меядина, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль.

Ожесточенные столкновения с боевиками продолжились на юге города. Там правительственные войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя.

По словам источника РИА Новости, армия обеспечила гуманитарные коридоры, позволяющие жителям покинуть город. Однако террористы продолжают удерживать часть людей, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве "живого щита".

Сирийское гостелевидение сообщило, что в ходе операции в Меядине было уничтожено большое количество боевиков, однако точная цифра неизвестна.

При поддержке ВКС

Успехам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор во многом способствуют удары российских ВКС по объектам террористов. Так, Минобороны сообщило, что за последнее время в ходе ракетных обстрелов удалось уничтожить влиятельных полевых командиров ИГ*, а также опорные пункты боевиков.

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, в результате удара российских ВКС в районе населенного пункта Эс-Суккария был уничтожен пункт управления ИГ* и более 30 боевиков, в том числе выходцев с Северного Кавказа.

Среди ликвидированных боевиков — влиятельные полевые командиры Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.

Кроме того, опорный пункт боевиков и около 40 террористов были уничтожены во время удара ВКС в районе Абу-Кемаля, где разведка обнаружила маршруты выдвижения к Меядину и к южным окраинам левобережной части Дейр-эз-Зора.

В районе самого Меядина было уничтожено порядка 80 боевиков, в том числе девять выходцев с Северного Кавказа, 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.

Южнее Дейр-эз-Зора ракетами были ликвидированы более 60 террористов, выходцев из СНГ, Туниса и Египта, а также 12 внедорожников.

* Запрещенная в России террористическая организация

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