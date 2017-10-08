Анкара координирует свои действия в Идлибе с Москвой, заявил премьер Турции

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара координирует с Москвой свои действия в сирийском Идлибе, целью является обеспечение безопасности, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в воскресенье.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готова присоединиться к операции в сирийском Идлибе, начатой оппозиционной Свободной сирийской армией (ССА).

"Мы обеспечим безопасность в Идлибе. Мы работаем вместе с Россией по этому вопросу", — цитирует Йылдырыма телеканал NTV.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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