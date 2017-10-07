В сети появилось видео ударов ВКС по главарям боевиков в Сирии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В сети появилось видео авиаударов Военно-космических сил по боевикам террористической группировки "Исламское государство"* в районе городов Дейр-Эз-Зор и Абу-Кемаль в Сирии. Видеозапись опубликовал телеканал RT.

В ролике можно увидеть, как российские ВКС наносят удар по внедорожникам террористов, прибывших в Сирию из Ирака для подкрепления группировок, действующих в районе Дейр-Эз-Зора. Другие кадры демонстрируют нанесение удара по боевикам близ Абу-Кемаля.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВКС уничтожили в районе города Меядин командный пункт ИГ* и порядка 80 боевиков.

По его словам, среди ликвидированных террористов есть выходцы Северного Кавказа, в том числе влиятельные полевые командиры ИГ* Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани, долгое время скрывавшиеся в Ираке.

Кроме того, южнее Дейр-эз-Зора уничтожен отряд иностранных наемников численностью более 60 человек, среди которых были выходцы из СНГ, Туниса и Египта, а в районе Абу-Кемаля — опорный пункт и около 40 террористов, выходцев из Таджикистана и Ирака.

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