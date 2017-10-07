Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Хама — один, Хомс — один, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Идлиб — одно, Дамаск — три", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается, что за сутки медицинскую помощь получили три местных жителя.

По данным Минобороны, в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Дар-Эль-Кебира провинции Хомс и Хирбат-Эш-Шабаб провинции Риф-Дамаск. Сообщается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2244.

По информации МО РФ, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.