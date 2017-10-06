Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана в РФ Мехди Санаи ситуацию в Сирии, говорится в комментарии российского министерства по итогам встречи.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования, в том числе в свете итогов 6-й Международной встречи по Сирии в Астане", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом была подтверждена важность поддержания плотного взаимодействия и координации между Москвой и Тегераном по региональной проблематике как на двусторонней основе, так и в различных многосторонних форматах, добавили в МИД.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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