"Астана" помогла диалогу оппозиции и правительства Сирии, считает Лавров

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Астанинский формат переговоров на практике способствовал продвижению диалога оппозиции и правительства Сирии в Женеве, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Тот факт, что представители вооруженной оппозиции (Сирии) стали работать в Астане напрямую с правительством, во многом подтолкнул женевский процесс, где до недавнего времени оппозиционеры, которые там представлены, а это невооруженные оппозиционеры, политические деятели, которые в основном за границей живут, они до недавнего времени не хотели говорить напрямую с правительством. Астана самой своей формой вот этого прямого диалога подтолкнула и женевский процесс", — заявил Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>