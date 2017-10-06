"Астана" помогла диалогу оппозиции и правительства Сирии, считает Лавров

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Астанинский формат переговоров на практике способствовал продвижению диалога оппозиции и правительства Сирии в Женеве, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тот факт, что представители вооруженной оппозиции (Сирии) стали работать в Астане напрямую с правительством, во многом подтолкнул женевский процесс, где до недавнего времени оппозиционеры, которые там представлены, а это невооруженные оппозиционеры, политические деятели, которые в основном за границей живут, они до недавнего времени не хотели говорить напрямую с правительством. Астана самой своей формой вот этого прямого диалога подтолкнула и женевский процесс", — заявил Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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