В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – два, Деръа – два, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Мааррин провинции Хама местному населению выдано две тонны продовольствия; в населенном пункте Расм-Фалех провинции Алеппо местному населению выдано 2,9 тонны продовольствия; в населенном пункте Хирбат-эш-Шабаб провинции Дамаск местному населению выдано 5,4 тонны продовольствия. Медицинская помощь в течение суток оказана 408 жителям.

Уточняется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2242. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось и составило 234.

В бюллетене также отмечается, что в населенный пункт Флита (Восточный Каламун, провинция Дамаск) вернулось около пяти тысяч граждан Сирии, из них три тысячи – дети.

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