В СФ оценили риски выхода США из ядерной сделки с Ираном для ситуацию в САР

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном может повлиять на перспективы урегулирования в Сирии с учетом той позиции и роли, которую Иран играет в этом процессе, заявил РИА Новости сенатор, экс-глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

"С учетом позиции, которую Иран занимает по Сирии, отказ Вашингтона от сделки может коснуться мирного урегулирования в Сирии, которое осуществляется в том числе при участии Тегерана", — заявил Озеров.

По его оценке, именно это может стать самым негативным последствием возможной отмены ядерной сделки США с Ираном для мирового сообщества.