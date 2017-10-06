Лавров рассказал, почему буксуют сирийские переговоры в Женеве

АСТАНА, 6 окт — РИА Новости. Межсирийские переговоры в Женеве пока еще буксуют из-за подхода ряда представителей оппозиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Работа, которой занимается Саудовская Аравия, это, скорее, нацелено на женевские переговоры, которые пока еще буксуют, в том числе потому, что целый ряд оппозиционеров пытаются выдвигать предварительные условия, типа ухода президента (Сирии Башара) Асада с политической арены, что грубо противоречит резолюции Совета Безопасности ООН 2254, которая заложила основные параметры женевского процесса", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>