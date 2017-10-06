В Минобороны назвали территорию рядом с базой США в Сирии "черной дырой"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды террористической группировки "Исламское государство"*, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как отметил Конашенков, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии".

"В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ"*, — сказал Конашенков.