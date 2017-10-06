Минобороны: террористы контролируют в Сирии менее 10% территории

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Более 91% территории в Сирии освобождено от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, свидетельствуют данные инфографики, опубликованные в газете "Красная звезда" — официального печатного органа Минобороны РФ.

Согласно инфографике, от террористов освобождено 91,6% территории Сирии.

Ранее в четверг руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков в интервью РИА Новости заявлял, территория Сирии на 90% освобождена от террористических группировок.

* Террористическая организация, запрещенная в России.