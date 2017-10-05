Глава МИД Саудовской Аравии рассказал о сотрудничестве с Россией в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Эр-Рияд тесно сотрудничает с Москвой в деле объединения сирийской оппозиции, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр.

"Что касается Сирии, то мы тесно сотрудничаем с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, чтобы можно было начать политический процесс в Женеве", — заявил Аль-Джубейр по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Ранее в Эр-Рияде прошла встреча трех платформ сирийской оппозиции — каирской, московской и эр-риядской. Очередная встреча по объединению оппозиции намечена на октябрь.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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