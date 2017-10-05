Москва и Эр-Рияд согласовали приоритеты в борьбе с терроризмом в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время российско-саудовских переговоров. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва и Эр-Рияд согласны, что приоритетом в Сирии должна стать борьба с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При рассмотрении всех проблем этого региона проявилось в очередной раз общее понимание приоритетности решительной борьбы с терроризмом", — сказал он по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

По словам Лаврова, "на это направлена инициатива, которую и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене".

"Конечно, ясно, что борьба с терроризмом подразумевает решительное противодействие экстремистской идеологии. Мы ознакомили наших саудовских коллег с соответствующими подходами, которые сейчас рассматриваются в СБ ООН", — отметил глава МИД РФ.