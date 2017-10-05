Москва и Эр-Рияд согласовали приоритеты в борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва и Эр-Рияд согласны, что приоритетом в Сирии должна стать борьба с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, "на это направлена инициатива, которую и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене".
"Конечно, ясно, что борьба с терроризмом подразумевает решительное противодействие экстремистской идеологии. Мы ознакомили наших саудовских коллег с соответствующими подходами, которые сейчас рассматриваются в СБ ООН", — отметил глава МИД РФ.
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