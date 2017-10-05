Боевики ИГ* обстреляли из минометов квартал в Дейр-эз-Зоре

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 5 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Минометному обстрелу террористов подвергся жилой квартал Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре, не менее трех мирных граждан погибли и более шести получили осколочные ранения, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обстрел боевики террористической группировки "Исламское государство"* провели в момент наибольшего скопления людей на улице.
В конце сентября губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра заявил РИА Новости, что город Дейр-эз-Зор может быть освобожден от ИГ* в ближайшие несколько недель.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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