При разминировании Пальмиры уничтожено более 24 тысяч опасных предметов

КУБИНКА (Московская обл.), 5 окт — РИА Новости. Более 24 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе около тысячи самодельных взрывных устройств, среди которых "пояса шахида", уничтожили саперы при разминировании Пальмиры в Сирии, сообщил журналистам командир отряда разминирования Пальмиры Валерий Овдиенко.

"В 2016 и 2017 годах отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ дважды выполнял задачу по очистке от взрывоопасных предметов и разминированию в районе архитектурно-исторического комплекса, жилой части и аэропорта города Пальмира. В ходе работы проверено и очищено 2339 гектаров территории 219 километров дорог, 10476 зданий и сооружений, обнаружено и уничтожено 24065 взрывоопасных предметов, в том числе 1062 самодельных взрывных устройства, среди которых "пояса шахида", радиоуправляемые, с замыкателями на инфракрасном и разгрузочном датчиках, с площадным замыкателем "Гирлянда", различные фугасы и ряд других", — сказал Овиденко.

По его словам, в ходе выполнения задач разминирования в городской черте и на прилегающих территориях Пальмиры было обезврежено большое количество самодельных инженерных боеприпасов, взрывных устройств, мин и реактивных снарядов, "их изготовление было организовано в мастерских с использованием токарного и электромеханического оборудования на базе захваченных промышленных предприятий".

По словам Овдиенко, для ведения боевых действий в городских условиях боевиками используются самодельные гранаты разных типов. "Их снаряжение проводится пластичным взрывчатым веществом "С-4" в заранее подготовленные формы. Для проведения террористических актов организовано масштабное изготовление крупных фугасов в металлической оболочке с взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры и керосина", — пояснил он.

По его словам, основной особенностью разминирования Пальмиры стала "недопустимость нанесения дополнительного урона историческим ценностям". "Поэтому уничтожение взрывных устройств на данной территории не проводилось. Поиск и разведка осуществлялись с использованием перспективных образцов робототехники. Обнаруженные опасные предметы, включая самодельные, а также установленные на "неизвлекаемость", обезвреживались на месте и вывозились на безопасное расстояние для дальнейшего их уничтожения", — сообщил командир отряда.

В сентябре сообщалось, что специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ разминировали 5295 гектаров территории Сирии, всего российскими саперами обезврежено 60384 взрывоопасных предмета.

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