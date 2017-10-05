При разминировании Пальмиры уничтожено более 24 тысяч опасных предметов

КУБИНКА (Московская обл.), 5 окт — РИА Новости. Более 24 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе около тысячи самодельных взрывных устройств, среди которых "пояса шахида", уничтожили саперы при разминировании Пальмиры в Сирии, сообщил журналистам командир отряда разминирования Пальмиры Валерий Овдиенко.
По его словам, в ходе выполнения задач разминирования в городской черте и на прилегающих территориях Пальмиры было обезврежено большое количество самодельных инженерных боеприпасов, взрывных устройств, мин и реактивных снарядов, "их изготовление было организовано в мастерских с использованием токарного и электромеханического оборудования на базе захваченных промышленных предприятий".
По словам Овдиенко, для ведения боевых действий в городских условиях боевиками используются самодельные гранаты разных типов. "Их снаряжение проводится пластичным взрывчатым веществом "С-4" в заранее подготовленные формы. Для проведения террористических актов организовано масштабное изготовление крупных фугасов в металлической оболочке с взрывчатыми веществами на основе аммиачной селитры и керосина", — пояснил он.
В сентябре сообщалось, что специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил РФ разминировали 5295 гектаров территории Сирии, всего российскими саперами обезврежено 60384 взрывоопасных предмета.
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