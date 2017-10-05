Кубанцы хотят помочь "плененному" в Сирии донскому казаку

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда не располагает сведениями о местонахождении донского казака Романа Заболотного, который якобы попал в плен к террористам в Сирии, но готов оказать ему любую помощь.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовало видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами, при этом никаких доказательств принадлежности их к ВС РФ не было продемонстрировано. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения – 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в ВС РФ на записи мужчина не говорит. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении кого-либо из российских военнослужащих.

Представитель Всевеликого войска Донского в среду сообщил РИА Новости, что казаки опознали на видео Заболотного, последний раз его видели две-три недели назад. При этом товарищи Заболотного выразили недоумение по поводу того, как он мог попасть в Сирию.

На вопрос, владеет ли он какой-либо информацией о местонахождении Заболотного, Долуда ответил отрицательно. "Но если я узнаю об этом, то предприму все меры, чтобы оттуда его вызволить", — добавил атаман.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах и будут использовать все возможности для установления их гражданства.