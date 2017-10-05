Кубанцы хотят помочь "плененному" в Сирии донскому казаку

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда не располагает сведениями о местонахождении донского казака Романа Заболотного, который якобы попал в плен к террористам в Сирии, но готов оказать ему любую помощь.
Представитель Всевеликого войска Донского в среду сообщил РИА Новости, что казаки опознали на видео Заболотного, последний раз его видели две-три недели назад. При этом товарищи Заболотного выразили недоумение по поводу того, как он мог попасть в Сирию.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах и будут использовать все возможности для установления их гражданства.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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