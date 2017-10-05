В Минобороны оценили эффективность новейших средств разминирования в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 5 окт — РИА Новости. Новейшие российские средства разминирования и защиты саперов показали высокий результат в Сирии, об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на Международной конференции по гуманитарному разминированию.
"Наверное, в средствах защиты мы шагнули достаточно прилично, и ответственно могу заявить, что, наверное, лидирующую роль заняли. И это доказала Сирия, мы не понесли потерь. Хотя и были случаи, но люди живы", — сказал Ставицкий.
"Все вышеуказанные средства показали надежную работу в тяжелых климатических условиях с большой интенсивностью применения", — сообщил Овдиенко.