В Минобороны оценили эффективность новейших средств разминирования в Сирии

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017

Инженерная бронетехника во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017

КУБИНКА (Московская область), 5 окт — РИА Новости. Новейшие российские средства разминирования и защиты саперов показали высокий результат в Сирии, об этом в четверг сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на Международной конференции по гуманитарному разминированию.

"Наверное, в средствах защиты мы шагнули достаточно прилично, и ответственно могу заявить, что, наверное, лидирующую роль заняли. И это доказала Сирия, мы не понесли потерь. Хотя и были случаи, но люди живы", — сказал Ставицкий.

В свою очередь, по словам командира отряда разминирования, работавшего в Пальмире, Валерия Овдиенко, при разминировании исторического центра города для повышения безопасности работ использовались новейшие средства защиты сапера, современные средства поиска взрывоопасных предметов, применялись беспилотные летательные аппараты и мобильные робототехнические комплексы, а том числе многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", радиолокационный прибор подповерхностного зондирования ОКО-2 и другие.

"Все вышеуказанные средства показали надежную работу в тяжелых климатических условиях с большой интенсивностью применения", — сообщил Овдиенко.