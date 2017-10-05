МККК обеспокоен боями в зонах деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 5 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста обеспокоен военными действиями, которые приводят к жертвам среди мирного населения, в том числе, в зонах деэскалации в Сирии, это самый высокий уровень насилия в стране со времени освобождения Алеппо, говорится в заявлении пресс-службы МККК, распространенном в четверг.
По данным МККК, боевые действия ведутся не только в Ракке, Дейр-эз-Зоре и западных пригородах Алеппо, но и в ряде зон деэскалации — в Идлибе, пригороде Хамы, Восточной Гуте.
"Все вместе это представляет собой самый высокий уровень насилия со времени боев за Алеппо в 2016 году", — подчеркнули в МККК.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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