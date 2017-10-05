МККК обеспокоен боями в зонах деэскалации в Сирии

ЖЕНЕВА, 5 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста обеспокоен военными действиями, которые приводят к жертвам среди мирного населения, в том числе, в зонах деэскалации в Сирии, это самый высокий уровень насилия в стране со времени освобождения Алеппо, говорится в заявлении пресс-службы МККК, распространенном в четверг.

"За последние две недели мы стали свидетелями резкого роста количества военных операций с большим числом жертв, что вызывает обеспокоенность", — сообщила глава делегации МККК в Сирии Марианна Гэссер, добавив, что ограничен доступ гуманитарных организаций.

По данным МККК, боевые действия ведутся не только в Ракке, Дейр-эз-Зоре и западных пригородах Алеппо, но и в ряде зон деэскалации — в Идлибе, пригороде Хамы, Восточной Гуте.

"Все вместе это представляет собой самый высокий уровень насилия со времени боев за Алеппо в 2016 году", — подчеркнули в МККК.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.