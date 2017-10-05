Уничтожение арсенала "Джебхат ан-Нусры"* ускорит ее разгром, уверен эксперт

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уничтожение Воздушно-космическими силами (ВКС) России крупнейшего заглубленного склада боеприпасов "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ) в Сирии значительно приближает разгром этой террористической группировки, ранее лишившейся своего командного состава, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Лишение террористов в Сирии их материальной базы — серьезнейший фактор для их скорейшего разгрома. Уничтожение арсеналов "ан-Нусры"* подрывает ее боеспособность, делает эту группировку уязвимой", — сказал Коротченко.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.
*Запрещенная в России террористическая группировка