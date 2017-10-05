ОЗХО собрала свидетельства применения зарина 30 марта в Хаме

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Миссия ОЗХО собрала в Сирии свидетельства использования зарина в сирийской провинции Хама 30 марта 2017 года, есть сообщения о 50 пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы организации.
По ее информации, "результаты доказывают присутствие зарина или связанных с зарином химических веществ в большинстве изученных образцов".
"Есть сообщения о 50 пострадавших в ходе инцидента 30 марта, о погибших не сообщалось", — говорится в заявлении.
При этом ОЗХО отмечает, что работа миссии по установлению фактов продолжается.
"Когда FFM завершит изучение инцидента, доклад будет доступен странам-членам и представлен Совместному механизму расследований ООН и ОЗХО", — заявили в организации.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>