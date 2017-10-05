ОЗХО собрала свидетельства применения зарина 30 марта в Хаме

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Миссия ОЗХО собрала в Сирии свидетельства использования зарина в сирийской провинции Хама 30 марта 2017 года, есть сообщения о 50 пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю 3 октября 2017 года сообщил странам-членам Конвенции о химическом оружии о действиях ОЗХО в Сирийской Арабской Республике. Гендиректор сообщил информацию о работе миссии по установлению фактов (FMM) в Сирии, в том числе о результатах исследования, проведенного двумя аккредитованными ОЗХО лабораториями, природных образцов, связанных с инцидентом в Лтамена (Ltamenah), провинция Хама в Сирии 30 марта 2017 года", — сообщила пресс-служба.

По ее информации, "результаты доказывают присутствие зарина или связанных с зарином химических веществ в большинстве изученных образцов".

"Есть сообщения о 50 пострадавших в ходе инцидента 30 марта, о погибших не сообщалось", — говорится в заявлении.

При этом ОЗХО отмечает, что работа миссии по установлению фактов продолжается.

"Когда FFM завершит изучение инцидента, доклад будет доступен странам-членам и представлен Совместному механизму расследований ООН и ОЗХО", — заявили в организации.

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