В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 5 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 2, Деръа — 1, Алеппо — 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил гуманитарные акции. Медицинская помощь в течение суток оказана 74 жителям.

По линии ООН проведены три гуманитарных конвоя. В населенные пункты Хаджми, Кхель провинции Деръа и Эль-Хула провинции Хомс доставлены продукты питания, медикаменты и хозяйственные принадлежности, общий вес груза — 385 тонн.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Кисин провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 242. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.