В Казахстане оценили пример Астаны по урегулированию конфликта в Сирии

АЛМА-АТА, 5 окт – РИА Новости. Примеры Сирии и Астанинского процесса по урегулированию конфликта в этой стране являются свидетельством востребованности механизмов построения доверия на локальном и региональном уровнях, считает министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В четверг в официальной газете "Казахстанская правда" опубликована статья главы внешнеполитического ведомства республики, посвященная 25-летию инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По мнению Абдрахманова, Астанинский процесс по урегулированию конфликта в Сирии является наглядным примером первостепенной значимости мер по построению доверия. Он напоминает, что эти меры начинаются с согласия сторон встретиться и сесть за стол переговоров, начать диалог напрямую или при помощи посредников, затем речь заводится о конкретных военно-политических и гуманитарных мерах, которые должны привести к улучшению ситуации на местах.

"Сирия не является членом СВМДА, но ее печальный опыт свидетельствует о востребованности механизмов построения доверия на локальном и региональном уровнях. Зачастую отсутствие диалога само по себе является большим фактором риска. СВМДА значительно восполняет этот пробел для Азии", — говорится в статье министра.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам 6-го раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Пятого октября исполняется 25 лет с момента инициирования СВМДА президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым с трибуны 47-й сессии Генеральной ассамблей ООН. СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ).

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