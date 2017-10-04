Отец "плененного" в Сирии донского казака заявил, что беспокоится за сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Отец донского казака Романа Заболотного, который якобы попал в плен в Сирии, заявил РИА Новости, что беспокоится за сына.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что "Исламское государство*" опубликовало видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами, при этом никаких доказательств принадлежности их к ВС РФ не было продемонстрировано. На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения – 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в ВС РФ на записи мужчина не говорит. Минобороны РФ опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.

"Конечно, беспокоимся, но говорить ничего не буду", — сказал командир народной дружины Рассветовского сельского поселения Василий Заболотный. На вопрос, будет ли он что-либо делать, собеседник агентства ответил: "Обязательно".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах и будут использовать все возможности для установления их гражданства.

*Запрещенная в России террористическая организация

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