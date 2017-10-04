Отец "плененного" в Сирии донского казака заявил, что беспокоится за сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Отец донского казака Романа Заболотного, который якобы попал в плен в Сирии, заявил РИА Новости, что беспокоится за сына.
"Конечно, беспокоимся, но говорить ничего не буду", — сказал командир народной дружины Рассветовского сельского поселения Василий Заболотный. На вопрос, будет ли он что-либо делать, собеседник агентства ответил: "Обязательно".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах и будут использовать все возможности для установления их гражданства.
*Запрещенная в России террористическая организация
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