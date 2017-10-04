СБ ООН: боевики покидают Сирию и Ирак, для действий в других регионах

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Боевики запрещенной в России международной террористической организации ИГ* пытаются покинуть Сирию и Ирак, переводят финансовые средства в другие регионы, в частности в Юго-Восточную Азию, заявил председатель комитета СБ ООН по антитеррористическим санкциям Кайрат Умаров.
Ссылаясь на данные мониторинговой группы Комитета СБ ООН по санкциям против ИГИЛ*, Умаров отметил, что "эта организация пытается перевести финансовые средства из Сирии и Ирака в другие регионы, для того, чтобы подготовиться к вероятному военному поражению в зоне конфликта и продолжению своей деятельности в других частях мира".
В частности, сообщил Умаров, "иностранные боевики-террористы в большом количестве возвращаются или переселяются в Юго-Восточную Азию, расселяются по ее территории"
Умаров сказал также, что вызывает обеспокоенность "избыточное присутствие и потенциальное усиление связанных с ИГИЛ* сил в Афганистане", что создает серьезную угрозу безопасности как самого Афганистана, так и стран региона, в том числе Центральной Азии.
"Глобальная угроза со стороны ИГИЛ* изменяется, принимая новые формы", — заявил Умаров.
В работе совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России принимают участие представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций — ООН, ЕС, ШОС, СНГ.
*Запрещенная в России террористическая организация