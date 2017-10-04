У школы в Дейр-эз-Зоре российские саперы обезвредили бронемашину

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. Максимально возможное качество. Стоп-кадры с видео, предоставленного Министерством обороны РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Архивное фото

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. Максимально возможное качество. Стоп-кадры с видео, предоставленного Министерством обороны РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Архивное фото

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 4 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заминированная бронемашина была обнаружена и уничтожена Сводным отрядом разминирования армии РФ совместно с сирийскими коллегами на территории школы для глухонемых в Дейр-эз-Зоре.

"Обнаружен БРДМ начиненный различными взрывчатыми веществами… В бронетехнике порядка 700 килограммов в тротиловом эквиваленте. После предварительного разминирования, транспорт отбуксирован в безопасное место и уничтожен", — сообщил РИА Новости один из саперов сводного отряда.

Офицер саперного отряда сирийской армии отметил, что при обезвреживании бронемашины комплекс зданий школы на пострадал.

"В связи с просьбой местных властей было сделано все возможное для сохранения инфраструктуры школы, где была обнаружена машина со взрывчаткой. Задача выполнена. Здания школы не разрушены", — сказал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что специалисты Международного противоминного центра ВС РФ приступили к разминированию дорог, ведущих к социально-значимым объектам города Дейр-эз-Зор. Источник в штабе операций города сообщил РИА Новости, что за первые дни работы в районе авиабазы и в освобожденных районах Дейр-эз-Зора сводный отряд российских саперов обезвредил около четырех тысяч мин и самодельных взрывных устройств.