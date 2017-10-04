У школы в Дейр-эз-Зоре российские саперы обезвредили бронемашину

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 4 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Заминированная бронемашина была обнаружена и уничтожена Сводным отрядом разминирования армии РФ совместно с сирийскими коллегами на территории школы для глухонемых в Дейр-эз-Зоре.
Офицер саперного отряда сирийской армии отметил, что при обезвреживании бронемашины комплекс зданий школы на пострадал.
"В связи с просьбой местных властей было сделано все возможное для сохранения инфраструктуры школы, где была обнаружена машина со взрывчаткой. Задача выполнена. Здания школы не разрушены", — сказал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что специалисты Международного противоминного центра ВС РФ приступили к разминированию дорог, ведущих к социально-значимым объектам города Дейр-эз-Зор. Источник в штабе операций города сообщил РИА Новости, что за первые дни работы в районе авиабазы и в освобожденных районах Дейр-эз-Зора сводный отряд российских саперов обезвредил около четырех тысяч мин и самодельных взрывных устройств.
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