Россия продолжит усилия по сохранению целостности Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия продолжит прилагать усилия в русле борьбы с терроризмом и поддержки государственной целостности Сирии, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не стал бы говорить о том, насколько незаменима эта роль. Но то, что Россия является активной участницей всех основных процессов, которые проходят на Ближнем востоке и на Среднем востоке, это однозначно. Вы знаете, что Россия активно вовлечена в процесс сирийского урегулирования, и, безусловно, в русле борьбы с терроризмом и поддержки государственной целостности Сирийской арабской республики эти усилия России будут продолжаться", — ответил Песков на вопрос о том, можно ли говорить о незаменимой роли России на Среднем Востоке в виду визита в Москву короля Саудовской Аравии, переговоров в Астане, а также успехов в Сирии.

Пресс-секретарь президента заметил, что вопрос о том, насколько незаменимы эти усилия, лучше адресовать государствам этого региона.

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