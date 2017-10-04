Лавров: западная коалиция еще не взялась всерьез за Джебхат-ан-Нусру*

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Возглавляемая США коалиция в Сирии до сих пор не взялась всерьез за борьбу с Джебхат-ан-Нусрой (группировка, запрещенная в РФ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам международного совещания служб безопасности в Краснодаре.

Его ответы на вопросы транслировал телеканал RT.

Лавров подчеркнул, что западная коалиция до того, как в Сирии начали работать ВКС России, в целом достаточно пассивно себя вела в отношении ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), а Джебхат-ан-Нусру* "практически не трогали".

"После того, как ВКС России по просьбе президента САР начали оказывать поддержку вооруженным силам сирийской армии в борьбе с террором, активность американской коалиции в том, что касается нанесения поражения игиловцам, существенно возросла. Но до последнего времени, даже после того, как пришла новая администрация (США — ред.), мы не видим, чтобы коалиция всерьез взялась за Джебхат-ан-Нусру*, которая теперь по-другому называется, но от этого суть ее не изменилась", — сказал Лавров.

30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство".

Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ* на территории Сирии. Для координации борьбы с ИГ* в Багдаде был создан информационный центр, в работе которого принимают участие Россия, Ирак, Иран и Сирия. Его задача — сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.

* Террористическая организация, запрещенная в России.