Бортников: террористы наладили связи с этническими ОПГ в Европе и России

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Главари террористов установили прочные связи в Европе и России с крупными этническими организованными преступными группами (ОПГ), снабжающими боевиков оружием и документами для легализации, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.

"Бандглавари наладили прочные связи с крупными этническими ОПГ, снабжающими их оружием, необходимыми для легализации документами и оказывающими иные формы содействия", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

По его словам, "для достижения своих целей в Европе и России лидеры международных террористических структур широко используют миграционные потоки, что при полной или частичной открытости национальных границ позволяет иностранным боевикам-террористам проникать в станы-мишени под видом беженцев или трудовых мигрантов".

В Краснодаре на площадке выставочно-конгрессного комплекса "Экспоград Юг" с 4 по 5 октября проходит XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России. В нем участвуют представители 116 делегаций из 74 государств, а также международных организаций и межгосударственных органов — ООН, Европейского Союза, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

Основными темами совещания являются актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ, в частности, изменения в законодательстве и повышение эффективности деятельности субъектов антитеррористической системы.

Участники форума также рассмотрят национальный опыт противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов; обобщат опыт сотрудничества по реагированию на компьютерные инциденты по запросам иностранных партнеров; обсудят направления обеспечения безопасности крупных международных мероприятий.

Впервые международное совещание под эгидой Федеральной службы безопасности РФ было проведено в 2002 году в Санкт-Петербурге. В нем участвовали партнеры ФСБ России из 37 государств.