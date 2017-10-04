В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – четыре, Деръа – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – одно, Хомс – одно, Дамаск – три", — говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Хейса провинции Хомс местному населению выдано две тонны продовольствия; в населенном пункте Хмайма-Кебира провинции Алеппо местному населению выдано 2,9 тонны продовольствия. Медицинская помощь в течение суток была оказана 246 местным жителям.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, — 2241.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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