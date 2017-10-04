В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы произошло в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Как сообщает Минобороны РФ, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Хейса провинции Хомс местному населению выдано две тонны продовольствия; в населенном пункте Хмайма-Кебира провинции Алеппо местному населению выдано 2,9 тонны продовольствия. Медицинская помощь в течение суток была оказана 246 местным жителям.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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