МИД заявил о важности участия Эр-Рияда в создании делегации оппозиции Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве отмечают востребованность усилий Эр-Рияда по формированию делегации сирийской оппозиции на переговорах под эгидой ООН в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат" российский министр отметил, важнейшим направлением работы по преодолению сирийского кризиса остается "достижение политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН через всеохватывающий межсирийский диалог".

"В этой связи хотел бы отметить востребованность усилий Саудовской Аравии с целью формирования делегации оппозиции, которая могла бы стать достойным договороспособным партнером делегации Правительства САР на переговорах под эгидой ООН в Женеве", — сказал Лавров.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил о том, что намерен созвать очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве не позднее начала ноября. Таким образом он дал правительству и оппозиции около месяца на подготовку к участию в консультациях без предварительных условий. Он также призвал обе стороны конфликта "реально и ответственно оценит ситуацию", "и серьезно подготовиться к участию в женевских переговорах без предварительных условий".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>