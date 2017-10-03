Россия продолжит в координации с Дамаском борьбу против терроризма в Сирии

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. РФ продолжит в координации с властями Сирии борьбу с проявлениями терроризма на сирийской земле, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

2 октября в Дамаске произошел крупный теракт. Террористы-смертники атаковали полицейский участок в столичном районе Мидан: один из них успел подорвать себя на входе в здание, а другой был ликвидирован ответным огнем со стороны полиции. Жертвами террористической вылазки стали не менее 15 человек, в том числе 5 полицейских.

"Решительно осуждаем это кровавое преступление. Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Крайне обеспокоены участившимися в последнее время попытками экстремистов воспрепятствовать процессам укрепления режима прекращения огня, нормализации ситуации в Сирии, оказания необходимой помощи пострадавшему населению, реконструкции основных объектов сирийской гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД РФ, Россия продолжит в координации с правительством Сирии решительную борьбу с проявлениями терроризма на сирийской земле.

"Настоятельно призываем всех международных партнеров самым серьезным образом отнестись к угрозе терроризма и радикализма в регионе Ближнего Востока, вести с этим универсальным злом бескомпромиссную борьбу на коллективной основе в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", — говорится в документе.