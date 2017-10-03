Россия продолжит в координации с Дамаском борьбу против терроризма в Сирии

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. РФ продолжит в координации с властями Сирии борьбу с проявлениями терроризма на сирийской земле, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Решительно осуждаем это кровавое преступление. Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Крайне обеспокоены участившимися в последнее время попытками экстремистов воспрепятствовать процессам укрепления режима прекращения огня, нормализации ситуации в Сирии, оказания необходимой помощи пострадавшему населению, реконструкции основных объектов сирийской гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
"Настоятельно призываем всех международных партнеров самым серьезным образом отнестись к угрозе терроризма и радикализма в регионе Ближнего Востока, вести с этим универсальным злом бескомпромиссную борьбу на коллективной основе в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", — говорится в документе.