Оппозиция САР выступила против Ирака и Ливана как наблюдателей на "Астане"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вооруженные отряды сирийской оппозиции выступают против Ирака и Ливана как кандидатов в наблюдатели на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане, заявил заявил РИА Новости член делегации оппозиции Саид Накраш.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев назвал Китай, ОАЭ, Египет, а также Ирак и Ливан среди стран, которые потенциально могут стать наблюдателями в астанинском процессе.

"У нас серьезные сомнения относительно таких государств, как Ливан. Что оно может предоставить? Это маленькая страна со слабой армией, (движение) Хезболлах довлеет над принятием военных и политических решений там. Мы не принимаем Ливан… вариант Ливана и прежде отвергался", — заявил Накраш.

"Также и Ирак — иракские ополчения сражаются на стороне властей Сирии, это страна-часть проблемы. Ирак не может быть страной-гарантом или стороной, оказывающей влияние на решение (конфликта — ред.)", — заявил оппозиционер.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам 6-го раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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