Путин призвал мировое сообщество присоединиться к урегулированию в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран, призвал мировое сообщество подключиться к урегулированию в Сирии при лидирующей роли ООН.

"Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирования освобожденных территорий. Подключиться к этим процессам при лидирующей роли ООН должны — и без предварительных условий — должны все, кто искренне желает мира Сирии и ее народу, искренне желает возвращения беженцев к родным очагам", — заявил Путин.

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