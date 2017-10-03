Путин заявил, что Россия продолжит участвовать в разрешении кризиса в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия продолжит вносить посильный вклад в урегулирование ситуации в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

"Россия будет и впредь вносить посильный вклад в эти усилия, в частности, на сирийском направлении", — подчеркнул Путин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.