Турция выступила за разделение террористов и умеренной оппозиции в Идлибе

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара настаивает на разделении террористов и умеренной оппозиции в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

"Бомбардировки (в Идлибе) и убийство мирных жителей, которые не имеют отношения к террористам, – это неправильно. Для нас для всех террористы – угроза. Но должна быть правильная стратегия в борьбе с терроризмом. Если есть террористы, и там же есть мирные жители или умеренные, их надо разделить, нельзя бомбить всех подряд с целью уничтожить террористов, требуется филигранная работа. Нужно политическое решение. Если его не будет, то сколько будет длиться это противостояние?" — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, эта тема обсуждалась во время визита президента России Владимира Путина в Анкару на прошлой неделе.

"Идлиб сейчас является ключевым регионом в Сирии. Для обеспечения его безопасности в Астане мы создали четвертую зону деэскалации. Но этого недостаточно. Нужно работать всем вместе, чтобы не было ошибок и провокаций, там будут наблюдатели из РФ, Ирана и Турции. Чтобы начать (межсирийские) переговоры, мы должны прекратить боевые действия. Мы готовы сделать все для доставки гуманитарной помощи в регион", — отметил турецкий министр.

Он добавил, что Турция настаивает на изгнании из сирийского Африна сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана,

"В Африне есть террористы из силы самообороны сирийских курдов. На нас были нападения из Африна, и мы отвечали в рамках реагирования на угрозы, но этим мы не решим проблему, террористов оттуда нужно изгнать", — добавил министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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