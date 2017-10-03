В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Деръа — один, Дамаск — три. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В течение суток медицинскую помощь получили 72 местных жителя. Сообщается, что за сутки было подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Телль-Дау провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2241.

По данным МО РФ, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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