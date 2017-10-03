Российские военнослужащие развернули медпункт в деревне Аияша в Алеппо

АИЯША (Сирия), 3 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) во вторник развернули медицинский пункт в деревне Аияша в провинции Алеппо.
Сотрудники ЦПВС регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны для оценки гуманитарной обстановки и выбора наиболее проблемных в этом отношении населенных пунктов, сообщил журналистам начальник отдела "Запад" ЦПВС в городе Алеппо Сослан Цебоев.
Жители деревни получили несколько тонн гуманитарной помощи: хлеб, консервы, крупу и медикаменты. "Мы также привезли им несколько цистерн с водой, поскольку большинство колодцев разрушены при артобстрелах", — добавил представитель ЦПВС.
По данным местной администрации, в ближайшие время из лагерей беженцев в Дамаске и Латакии в деревню Аияша должны вернуться более ста жителей.
В качестве гуманитарной помощи в Сирию из России морским транспортом доставлено более 40 единиц строительной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и краны, а также свыше 2 тысяч тонн стальных труб, сотни километров высоковольтных и оптиковолоконных проводов и стройматериалы для больниц, школ и социальных объектов.
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