Богданов обсудил с лидером движения "Сирия завтра" ситуацию в стране

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Cпецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел в понедельник телефонный разговор с лидером оппозиционного движения "Сирия завтра" Ахмедом Джарбой, сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на усилия по консолидации режима прекращения боевых действий и перспективы продвижения ведомого самими сирийцами процесса политического урегулирования кризиса в САР в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в сообщении.