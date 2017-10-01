Спикер парламента Сирии отметил роль России в сохранении целостности страны

ДАМАСК, 1 окт — РИА Новости. Новый спикер парламента Сирии Хаммуда ас-Сабаг отметил роль России в сохранении территориальной целостности республики.

В субботу, 30 сентября, исполнилось ровно два года с момента начала Россией по запросу Дамаска операции ВКС по борьбе с терроризмом в Сирии.

"Отношения, построенные на взаимоуважении между странами, тесные отношения помогли добиться многого в политическом пути (по урегулированию в САР — ред.) в Астане и Женеве при поддержке наших русских друзей, которая день за днем подтверждала сохранение Сирии единой", — заявил РИА Новости новый председатель парламента.

Депутаты САР избрали ас-Сабага спикером 28 сентября.

Говоря о погибших в Сирии российских военных, спикер подчеркнул, что такую поддержку нельзя сравнить ни с какой материальной помощью.

По поводу своего избрания как первого спикера-христианина в истории независимой Сирии ас-Сабаг заявил, что выбор депутатов, представляющих различные религии, подтверждает, что в Сирии не существует деления по этому признаку.

В июле должность спикера по решению депутатов покинула первая женщина на этом посту в Сирии Хадия Аббас.