Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил гуманитарные акции. Медицинская помощь в течение суток оказана 85 местным жителям.
Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Умм-Шаршух провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 240. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
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