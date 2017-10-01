Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 6 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 1, Алеппо – 3, Латакия – 1, Хомс – 1. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил гуманитарные акции. Медицинская помощь в течение суток оказана 85 местным жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Умм-Шаршух провинции Хомс. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 240. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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