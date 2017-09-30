С терроризмом в Сирии покончат в 2018 году, считает сирийский политик

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Терроризму в Сирии может прийти конец уже в 2018 году, так как российская поддержка позволяет армии Сирии набрать нужный темп, заявил РИА Новости глава Ассирийской демократической партии Сирии Нинос Ишо.
"При таком темпе, который набирают Россия и сирийская армия с союзниками в борьбе с терроризмом, мы окажемся в следующем году перед концом эры терроризма в Сирии, особенно в случае американско-российского договора", — заявил Ишо.
Он отметил, что российское вмешательство в сирийский кризис два года назад позволило сохранить целостность страны, заставить США и их союзников считаться с российским военным присутствием и продвинуть вперед мирные переговоры по сирийскому урегулированию в Астане и Женеве.
"В этом смысле вторжение было успешным и эффективным", — подчеркнул ассирийский политик.
Ассирийская демократическая партия Сирии представляет народность ассирийцев, которые составляют около 4-5 % от населения САР, в частности так называемых восточных ассирийцев, проживающих в долине реки Хабур.