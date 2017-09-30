С терроризмом в Сирии покончат в 2018 году, считает сирийский политик

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Терроризму в Сирии может прийти конец уже в 2018 году, так как российская поддержка позволяет армии Сирии набрать нужный темп, заявил РИА Новости глава Ассирийской демократической партии Сирии Нинос Ишо.

Ровно два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала по запросу сирийских властей операцию ВКС в Сирии по борьбе с терроризмом.

"При таком темпе, который набирают Россия и сирийская армия с союзниками в борьбе с терроризмом, мы окажемся в следующем году перед концом эры терроризма в Сирии, особенно в случае американско-российского договора", — заявил Ишо.

Он отметил, что российское вмешательство в сирийский кризис два года назад позволило сохранить целостность страны, заставить США и их союзников считаться с российским военным присутствием и продвинуть вперед мирные переговоры по сирийскому урегулированию в Астане и Женеве.

"В этом смысле вторжение было успешным и эффективным", — подчеркнул ассирийский политик.

Ассирийская демократическая партия Сирии представляет народность ассирийцев, которые составляют около 4-5 % от населения САР, в частности так называемых восточных ассирийцев, проживающих в долине реки Хабур.