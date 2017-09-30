Россия проводит операцию в Сирии на законных основаниях, заявили в SSNP

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Присутствие российских военных в Сирии законно и направлено на освобождение страны от терроризма, заявил РИА Новости представитель Сирийской социальной националистической партии (SSNP) Тарек Ахмад по случаю годовщины начала антитеррористической операции РФ в САР.

"Мы рассматриваем эту (российскую) операцию как операцию дружественной страны и армии для реальной поддержки сирийской страны и сирийской армии. После гибели российского генерала в Дейр-эз-Зоре и многих военных российской армии, (можно сказать, что) российская кровь пролилась за защиту Сирии от терроризма и освобождение Сирии от терроризма", — сказал Ахмад.

По его словам, "воздушная операция РФ законна, так как проводится с сирийской армией".

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и отрядами боевиков различных вооруженных формирований. Самые активные из них — боевики экстремистских группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство".

Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ* на территории Сирии. Для координации борьбы с ИГ в Багдаде был создан информационный центр, в работе которого принимают участие Россия, Ирак, Иран и Сирия. Его задача — сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.

*Террористическая организация, запрещена в России

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