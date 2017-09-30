Совет оппозиции в Ракке отказался от встречи с США о будущем после ИГ*

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Совет сирийской провинции Ракка, представляющий местную оппозицию, отказался от приглашения на форум с участием США в Риме из-за опасений попытки разделения страны, заявил РИА Новости замглавы совета Мухаммад Хиджази.

Форум об управлении Раккой после освобождения от группировки "Исламское государство"* прошел в Риме 29 сентября. Провинцию в нем представил совет, созданный ведущими при поддержке США операцию против ИГ* частично курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF). Канал "Аль-Джазира" сообщил об участии представителей американского госдепа, ЕС и МИД Италии.

"Местный совет отказался от поездки в Рим… Основное расхождение в том, что разговор должен идти о всей провинции Ракка, а американцы настояли на переговорах только о городе, и это то, что отвергли все жители Ракки", — рассказал Хиджази.

Он отметил, что в переговоры необходимо было включить города Талль-Абьяд и Табка. "Это может быть проектом отделения с созданием коридора между Айн-аль-Араб и Камышли", — заявил оппозиционер о переговорах.

Хиджази отметил, что оппозиционеры выдвинули свои требования для участия, среди которых были возвращение беженцев в свои деревни, освобождение заключенных курдскими отрядами, а также обсуждение управления во всей провинции, а не только городе Ракка.

В августе в интервью РИА Новости Хиджази выразил готовность провести встречу с российской стороной для обсуждения будущего Ракки.

* Террористическая организация, запрещена в РФ